Wohnungsbestand in Berlin wächst langsam

Ende 2022 gab es 2.014.562 Wohnungen in der Hauptstadt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Das waren 16.407 mehr im Vergleich zum Vorjahr (plus 0,8 Prozent). In den letzten zehn Jahren ist der Wohnungsbestand in der Hauptstadt demzufolge um insgesamt 7,3 Prozent gewachsen.