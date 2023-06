Special Olympics sollen Barrieren abbauen

Wettbewerbe sind überall in der Stadt in 26 Sportarten von Basketball, Fußball und Schwimmen über Badminton bis Judo und Kanu geplant. Veranstaltungsorte sind etwa der Olympia-Park, die Messe Berlin, die Straße des 17. Juni und das Wannseebad. Die Eröffnungsveranstaltung ist im Olympiastadion geplant. Basketball wird am Neptunbrunnen am Alexanderplatz gespielt, wie Spranger ankündigte. Dort sei auch ein Schwerpunkt für das Special Olympics Festival, das mit einem umfangreichen Kulturprogramm aufwarte.