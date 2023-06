Hitzehilfe für obdachlose Menschen gestartet

Wasserflaschen, Hygieneprodukte und Sonnenschutzcreme stehen in einem Aufenthaltsraum in einer Notunterkunft der Hitzehilfe für wohnungs- und obdachlose Menschen. © dpa

Getränke, Rückzugsräume, Sonnencreme: Obdachlose Menschen können in Berlin in den Sommermonaten zusätzliche Hilfen zum Schutz vor den Wetterbedingungen in Anspruch nehmen.