13-Jährige aus Spandau vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Die Jugendliche verließ laut Polizeiangaben die Wohnung ihrer Eltern in Spandau am Abend des 17. Mai 2023 und kam nicht zurück. Die 13-Jährige ist den Angaben zufolge ca. 1,73 groß, hat rückenlange blondierte, leicht orangene Haare und blau-grüne Augen. Sie trägt weiße Nike Turnschuhe und eine kurze, silberfarbene Kette mit einem blauen Stein. Die Polizei bittet um Mithilfe: Hinweise können der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de gemeldet werden.