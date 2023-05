Finanzverwaltung: Steuereinnahmen in Berlin bleiben stabil

Berlin erwartet für dieses und die beiden folgenden Jahre stabile Steuereinnahmen.

Leichte positive Impulse bei der Konjunkturentwicklung

Im Vergleich zur Steuerschätzung von Oktober 2022 ergibt sich damit für das laufende Jahr ein Plus von 46 Millionen, für 2024 von 76 Millionen und für 2025 ein Minus von 37 Millionen Euro. In Berlin ist der Trend damit positiver als bundesweit. Die Gründe dafür sind nach Angaben der Finanzverwaltung vor allem, dass die großen Entlastungspakete von 2022 bereits in die vergangene Steuerschätzung des Landes Berlin eingeflossen seien. Gleichzeitig habe es in Berlin leichte positive Impulse bei der Konjunkturentwicklung gegeben, die nach Angaben der Finanzverwaltung ebenfalls ins Gewicht fallen.