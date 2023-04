Blaue Perlen für Berlin: Teich «Mummelsoll» wird probeweise geflutet

Im Rahmen des Ökoprojekts «Blaue Perlen für Berlin» wird der Stadtrand-Pfuhl Mummelsoll am Wochenende für einen Test geflutet.

Das teilte die Senats­verwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Freitag mit. Der Wasserstand Tümpel Mummelsoll wird demnach mithilfe eines Straßenhydranten um rund einen Meter erhöht. Anschließend wird überprüft, wie schnell das überschüssige Wasser versickert. Die Flutung und die Messungen zur Veränderung des Wasserstands werden durch das Technische Hilfswerk Treptow durchgeführt, zwischen acht Uhr morgens am Samstag und spätestens sechs Uhr am Sonntag.