Weitere Vogelgrippe-Nachweise in Berlin am Tegeler See

In Berlin steigt die Zahl der Nachweise von Vogelgrippe bei Wildvögeln.

Nach einem ersten bestätigten Fall bei einem Höckerschwan in Friedrichshain-Kreuzberg im Februar sei das Virus nun bei drei toten Möwen in Reinickendorf gefunden worden. Das teilten das dortige Bezirksamt und die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Mittwoch mit. Im Umkreis von bis zu einem Kilometer um den Fundort im Bereich der Greenwich-Promenade am Tegeler See wird demnach vorsorglich die Haltung von Geflügel in Ställen und überdachten Volieren angeordnet.