Volksentscheid zur Klimaneutralität: Genügend Wahlhelfer gemeldet

Für den Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität am Sonntag stehen nun doch genügend Wahlhelfer:innen zur Verfügung.

«Die Aufrufe waren erfolgreich», sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Freitag auf dpa-Nachfrage. «Es sind nunmehr genügend Wahlhelfende, Wahlvorstände und Schriftführer am Sonntag dabei.» Dies zeige, dass es den ehrenamtlichen Helfer:innen nicht nur ums Geld gehe, sie erhalten bis zu 120 Euro für ihren Einsatz. «Berlins Bürgerinnen und Bürger beweisen Gemeinsinn», so Bröchler.