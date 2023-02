Jugendkulturkarte kann noch eine Woche abgeholt werden

Damit können sie seit Anfang Februar günstiger in Museen , Kinos oder Theater kommen. Bisher habe es mehr als 65.000 Online-Registrierungen für die Karte gegeben, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Die Karte muss danach allerdings noch bis zum 28. Februar in einer der öffentlichen Bibliotheken der Stadt abgeholt werden. «Zehntausende» seien mit der Karte bereits unterwegs.