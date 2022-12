Große Hilfsbereitschaft beim «Netzwerk der Wärme» in Berlin

Rund 140 Mitglieder in nur anderthalb Monaten: Zahlreiche Einrichtungen haben sich bereits dem «Netzwerk der Wärme» angeschlossen.

Viele Beteiligte noch in der Planungsphase

Viele Träger, wie das Familienzentrum Buch vom Verein Sehstern in Pankow, steckten noch in der Planung. Wichtige Fragen zur Beteiligung und Finanzierung seien erst kürzlich geklärt worden, so Familienzentrums-Leiterin Beate Wiersig. «Im Januar wollen wir die Öffnungszeiten erweitern und warme Mahlzeiten und Getränke sowie Workshops zum Energiesparen im Alltag anbieten.» Das benachbarte Stadtteilzentrum Albatros, ebenfalls Teil des Netzwerks, befände sich noch «in der Aufwachphase», wie Mitarbeiterin Julia Scholz sagte. Trotz der Teilnahme am Netzwerk sei ein großer Ansturm bislang ausgeblieben.