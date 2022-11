Verkaufsoffene Sonntage am 2. und 4. Advent

«Die Leitung der Senatsverwaltung hat nach Abwägung der komplexen Rechtslage entschieden, die geübte Praxis der zwei verkaufsoffenen Adventssonntage fortzusetzen», teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales am vergangenen Montag mit. Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts im März stand bislang noch nicht fest, ob und wann es in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr verkaufsoffene Sonntage geben würde.