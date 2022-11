Fast 13.000 Affenpocken-Impfungen erfasst: Vereinzelte Fälle

Rund fünf Monate nach Beginn des Ausbruchs der Affenpocken scheint sich die Lage im Hotspot Berlin weiter zu beruhigen.

WHO verlängert gesundheitliche Notlage

Der internationale Ausbruch war von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Juli zur «gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite» erklärt worden - dabei bleibt es vorerst auch, wie die WHO am Mittwoch entschieden hat. Es handelt sich um die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann, um Regierungen zu alarmieren und zu Vorkehrungen anzuhalten. Zwar gebe es bei der Bekämpfung Fortschritte, hieß es. Aber es komme weiter zu neuen Ansteckungen und einige Länder verfügten noch nicht über ausreichend Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sowie Impfstoffe.