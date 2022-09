Energiekrise: Berlin plant «Netzwerk der Wärme»

Geplant ist ein Netz aus «Wärmepunkten» - das können Begegnungsstätten sein, Kantinen, Museen oder Bibliotheken, in denen sich Menschen aufhalten und treffen können. Aber auch der Pausenraum in einem Start-up-Unternehmen komme dafür infrage, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) nach einer Sitzung des Senats am Dienstag. Dabei gehe es zuerst um menschliche Wärme. Es sei nicht daran gedacht, Wärmehallen zum Aufenthalt im Winter anzubieten.