Grunewald: Avus und S-Bahn wegen Bombenentschärfung gesperrt

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war laut Polizei am Samstag bei Bauarbeiten südöstlich der Avus in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher sagte. Es werde ein 500 Meter großer Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg eingerichtet. Bis wann die Sperrungen auf der Straße und Schiene dauern werden, war zunächst unklar.