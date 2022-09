Giffey zum Tod der Queen: «Schon zu Lebzeiten eine Legende»

Die britische Botschaft in Berlin hat ein Kondolenzbuch ausgelegt. Vom Freitag bis zum Montag, den 19. September, können trauernde Menschen ihre Beileidsbekundungen in der Botschaft nahe dem Brandenburger Tor eintragen. Zugänglich ist das Buch am Wochenende von 11 bis 15 Uhr und an Wochentagen von 10 bis 16 Uhr, teilte die Botschaft am Freitag mit. Besucher würden gebeten, sich bei einem Sicherheitsbeamten vorzustellen, wenn sie die Botschaft betreten und sich eintragen möchten.