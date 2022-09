Berlin bekommt ein Landeswahlamt

Berlin soll ein Landeswahlamt bekommen. Das gab Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats bekannt.

Stephan Bröchler als Landeswahlleiter ernannt

Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler wird ab 1. Oktober neuer Landeswahlleiter in Berlin. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Der Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin gehörte bereits der Expertenkommission Wahlen in Berlin an.