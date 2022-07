Statistik: Bevölkerung in Berlin wieder gewachsen

In Berlin hat es im vergangenen Jahr wieder mehr Zuzüge als Wegzüge gegeben.

Trotz erneuter Corona-Maßnahmen zogen mehr als 166.500 Menschen im Jahr 2021 in die Stadt, weggezogen seien knapp 150.300 Menschen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Mit einem Plus von mehr als 16.200 Menschen sei dies ein deutlicher Wanderungsgewinn.