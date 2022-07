Warnstreik am Mittwoch: Lufthansa streicht fast alle Flüge am BER

Die Fluggesellschaft hat bereits einen Großteil des Angebots in Schönefeld gestrichen, wie der Flughafen BER auf seiner Internetseite mitteilt. Die Lufthansa fliegt von dort aus ausschließlich die innerdeutschen Drehkreuze Frankfurt und München an. Lediglich vier Flüge in die bayerische Hauptstadt sollten am Mittwoch planmäßig durchgeführt werden. Möglicherweise werden diese auch noch aus dem Programm genommen.