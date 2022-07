Berlin feiert den Christopher Street Day

Nach zwei Jahren Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist am Samstag in Berlin wieder ein großer Demonstrationszug zum Christopher Street Day (CSD) mit Zehntausenden Menschen durch die Stadt gezogen.

Der Demonstrationszug mit fast 100 Fahrzeugen, lauten House-, Disco- und Elektrobeats, Konfettikanonaden und viel fantasievoll gekleidetem Fußvolk führte auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile. Startpunkt war der Spittelmarkt in Mitte, Ziel das Brandenburger Tor . Dort war dann bis in den Abend hinein eine Abschlussparty mit Bühnenprogramm geplant.

Nach Schätzung der Veranstalter beteiligten sich etwa 600.000 Menschen am CSD, wie ein Sprecher am Abend im RBB sagte. Die Polizei bezifferte die Zahl der Teilnehmer an der stundenlangen Demo, die in den vielfach von Menschenmassen gesäumten Straßen nur langsam vorankam, auf rund 150.000 Menschen.