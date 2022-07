Giffey mahnt Bürger und Verwaltung zum Energiesparen

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Berliner auf mögliche Probleme bei der Energieversorgung im Winter eingestimmt.

Außerdem kündigte sie nach der Senatssitzung am Dienstag an, auch die Verwaltung müsse Energie sparen. Eine Überlegung ist, die Heizungen entsprechend runterzudrehen. «Im Moment ist die Versorgung gesichert», sagte Giffey. «Aber durch die reduzierten Gaslieferungen sind wir in einer Situation, dass wir wahrscheinlich unsere Gasspeicher nicht so füllen können, dass sie bis zum Winter den vorgeschriebenen Füllstand erreichen.»