Berlin startet in Kürze Affenpocken-Impfungen

In Berlin sollen in Kürze Impfungen gegen das Affenpocken-Virus starten.

Ziel sei es, in der kommenden Woche damit zu beginnen, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote nach einer Senatssitzung am Dienstag (29. Juni 2022). «Für mich zählt hier jeder Tag», fügte die Grünen-Politikerin hinzu. «Wenn ich sehe, dass sich täglich 30 bis 50 mehr Menschen infizieren, möchte ich da möglichst schnell handeln können.»

Über 500 Affenpocken-Fälle in Berlin registriert

Bisher wurden in Berlin (Stand Montagabend) 557 Personen mit dem Affenpocken-Virus registriert, wie Gote informierte. Bundesweit seien es 838 Menschen. Zwei Drittel der Infektionen entfallen also auf die Bundeshauptstadt. Der Erreger wird laut Robert Koch-Institut (RKI) meist durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. «Bisher bereitet sich die Krankheit in Berlin, soweit wir wissen, ausschließlich unter Männern aus, die Sex mit Männern haben», sagte Gote. Aber alle Bevölkerungsgruppen könnten sich infizieren.