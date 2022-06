Freiwillige Corona-Tests an Schulen auch nach den Ferien

Auch Schülerinnen und Schüler, die in den am 7. Juli beginnenden Sommerferien an Kursen der Sommerschule oder anderen Angeboten etwa im Hortbereich teilnehmen, können sich den Angaben zufolge während dieser Zeit zweimal pro Woche freiwillig testen lassen. «Wir bieten an den Schulen weiter das freiwillige Testen an und werden damit für mehr Sicherheit sorgen», erklärte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). «Gleichzeitig werden wir die Lage ständig im Austausch mit dem Hygienebeirat und der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung neu bewerten. Ausreichend Schnelltests sind an den Schulen vorhanden.»