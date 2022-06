Solar-Postschiff auf Spree soll spätestens im Herbst starten

Spätestens ab diesem Herbst will die Deutsche Post mit einem speziellen Solarschiff Pakete über die Spree in die Bezirke transportieren - möglicherweise auch schon im Sommer.

Es liefen weiterhin Gespräche mit den Bezirken, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. So müsse unter anderem an den Anlegestellen die nötige Infrastruktur für das Be- und Entladen der Schiffe geschaffen werden. «Wir planen, zunächst mindestens ein solarbetriebenes Schiff auf der Spree einzusetzen», hieß es. «Ausgangspunkt wird der Berliner Westhafen sein.»