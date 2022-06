Corona-Inzidenz in Berlin steigt auf 292,7

Die 7-Tage-Inzidenz in Berlin liegt mit 292,7 weit über dem Niveau der Vorwoche. Laut RKI wurden 3 046 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle stieg damit seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 auf 1.066.136.

Auch der bundesweite Trend zeigt nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Inzidenz am Dienstagmorgen mit 447,3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen in Deutschland pro 100.000 Einwohner und Woche bei 318,7 gelegen (Vorwoche: 199,9; Vormonat: 477,0).