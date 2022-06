Verwaltung will bis Ende 2024 auf digitale Akten umstellen

Berlin will bei der Digitalisierung der Verwaltung in den nächsten eineinhalb Jahren deutlich vorankommen.

«Grundausstattung einer modernen Verwaltung»

Die Digitale Akte werde dann flächendeckend für etwa 70.000 PC-Arbeitsplätze in rund 80 Behörden zur Verfügung stehen, sagte Spranger bei der Vorstellung des Projekts in der Schiller-Bibliothek in Mitte. «Für mich gehört die Digitale Akte zur Grundausstattung einer modernen Verwaltung dazu.» Spranger kündigte an, noch in diesem Jahr sollten eine Reihe weiterer Behörden dazukommen, die auf elektronische Aktenführung umsteigen.