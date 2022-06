Gesundheitssenatorin: Weiter Maskenpflicht im Nahverkehr

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) lehnt einen Verzicht der geltenden Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wegen der Corona-Pandemie ab.

«Ich kann nur allen raten, weiterhin in Innenräumen und in Situationen, wo wir den Abstand nicht einhalten können, noch Maske zu tragen», sagte Gote der Berliner Morgenpost am Dienstag (07. Juni 2022) . «Es ist ganz wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass die Regeln weiter gelten - das Händewaschen, die Hygieneregeln.»