Musikshow für Ukraine: «Wir stehen an Eurer Seite»

Während der Show am Brandenburger Tor wurden Videobotschaften zahlreicher internationaler Prominenter sowie Politiker eingeblendet, darunter von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker versicherte den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine die Solidarität Deutschlands. «Wir stehen an Eurer Seite», sagte er in englischer Sprache. «Wir sind im Herzen und in Gedanken bei Euch - heute genauso wie an jedem Tag, seit Russland Euer Land angegriffen hat.»