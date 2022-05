Geflüchtete sollen schnell Sozialleistungen erhalten

Für ukrainische Kriegsgeflüchtete steht ein Systemwechsel an. Vom 1. Juni an sind für ihre Betreuung bundesweit nicht mehr die Sozialämter, sondern die Arbeitsagenturen zuständig.

In Berlin sollen sie möglichst schnell Zugang zu Sozialleistungen durch die Jobcenter bekommen, wie Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag mitteilte. Für die Geflüchteten sei das ein großer Fortschritt, sagte Kipping. Für sie gilt dann nicht mehr das Asylbewerberleistungsgesetz. Sie können stattdessen bessere Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen. «Wir tun alles dafür, dass es keinen Leistungsabbruch gibt», versicherte die Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration. «Die Jobcenter und die Sozialämter stimmen sich schon jetzt eng ab.»