Stammbahn zwischen Berlin und Potsdam wird reaktiviert

Mit Regionalzügen lasse sich aber eine stärkere überregionale Wirkung erzielen, hieß es am Montag. Bis zu vier Züge je Stunde in jede Richtung sind möglich. Jedoch werden nicht alle in den laut VBB überlasteten Tunnel am Potsdamer Platz fahren können. Deshalb wird auch eine Verbindung in Richtung Ostkreuz geprüft. Verworfen wurde aus Kostengründen auch die Überlegung, den Prignitz-Express parallel zur S-Bahn direkt durch Reinickendorf bis Gesundbrunnen fahren zu lassen. Viele Pendler werden also weiter in Hennigsdorf umsteigen.