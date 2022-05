Impfzentren Tegel und ICC schließen

Das Land Berlin wird seine Impfkampagne stärker an der Nachfrage orientieren und deshalb die Impfzentren ICC und Tegel zu Ende Juni 2022 schließen.

Das gab die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in einer Pressemitteilung am Donnerstag (19. Mai 2022) bekannt. Hintergrund der geplanten Schließung ist, dass immer mehr Corona-Schutzimpfungen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Im April 2022 waren das rund 85 Prozent aller Impfungen in Berlin.