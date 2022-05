«Showroom Pflege 4.0» eröffnet: Digitale Hilfsmittel für Pflege

Um pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen im Rahmen der häuslichen Pflege zu entlasten, können digitale Technologien einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Chancen dieser Programme können Menschen künftig in einer vernetzten Wohnung im Gebäude der Technischen Universität (TU) Berlin am Ernst-Reuter-Platz kennenlernen. Am Mittwoch wurde der «Showroom Pflege 4.0» vom «Kompetenzzentrum Pflege 4.0, Leben – Pflege – Digital» eröffnet. Das erklärte Ziel sogenannter Assistenzsysteme ist es, Pflegende zu entlasten und die Selbstständigkeit Pflegebedürftiger zu erhalten und auszubauen – auch damit sie länger zuhause wohnen können.