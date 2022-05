VBB: Abokunden müssen für 9-Euro-Ticket nichts weiter tun

Vom geplanten 9-Euro-Ticket sollen sämtliche Abokunden im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) profitieren - kümmern müssen sie sich darum nicht.

Alle Abonnenten könnten sich zurücklehnen, teilte der VBB am Freitag mit. «Es werden automatisch Reduzierungen bei bestehenden Abos vorgenommen, so dass nur die 9 Euro pro Monat anfallen.» Am Vortag hatten Bund und Länder auf der Verkehrsministerkonferenz weitere Details geklärt.

Aktion von Juni bis August

Demnach sollen auch Studierende mit ihren Semestertickets an der Aktion teilnehmen können. Hier müssten allerdings noch einige Regelungen geklärt werden. «Nähere Informationen sind in Kürze bei den jeweiligen Hochschulverwaltungen erhältlich.» Mit dem 9-Euro-Ticket will die Bundesregierung die Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr stärken und Nutzer entlasten. Bislang ist vorgesehen, dass das Monatsticket von 1. Juni bis Ende August 2022 erhältlich und bundesweit gültig ist. Die 9 Euro fallen dabei pro Monat an.