Senat beschließt noch keine neue Corona-Isolationsfrist

Die Isolationsfrist für Menschen mit einer Corona-Infektion in Berlin wird in dieser Woche noch nicht auf fünf Tage verkürzt.

Der Senat beriet zwar am Dienstag (26. April 2022) nach Angaben von Sprecherin Lisa Frerichs darüber, fasste aber zunächst noch keinen Beschluss. Es seien noch offene Fragen zu klären, hieß es zur Begründung. Das Thema komme voraussichtlich am Dienstag nächster Woche erneut auf die Tagesordnung. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte eine Verkürzung der Isolationsfrist am Montag im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses noch für diese Woche in Aussicht gestellt. Auch andere Bundesländer wollten das bis Anfang Mai umsetzen, sagte sie.