Senat berät über 1. Mai-Demos und ukrainische Flüchtlinge

Über die Vorbereitungen der Innenverwaltung und der Polizei auf das erwartete Demonstrationsgeschehen am 1. Mai berät der Berliner Senat bei seiner Sitzung am Dienstag (26. April 2022).

Linke und linksradikale Gruppen planen unter anderem eine «Revolutionäre 1.Mai-Demonstration». Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will vorstellen, womit die Berliner Polizei dabei rechnet. Nach Angaben eines Sprechers wird die Polizei nach den anti-israelischen Demonstrationen palästinensischer Gruppen und arabischstämmiger Jugendlicher am Wochenende auch mögliche antisemitische Plakate oder Parolen aus dem Block der linken Gruppe «Migrantifa» sehr genau im Blick haben. Im vergangenen Jahr waren in dem Demonstrations-Block junger Migranten antisemitische Vorfälle beobachtet worden.