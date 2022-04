Corona-Inzidenz in Berlin sinkt

Die offiziellen Corona-Zahlen in Berlin sinken. Der Senat meldete am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 714,9, nach rund 752 am Vortag. Gemeint ist die Zahl der neuen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

© dpa

Berlin bleibt damit nach Daten des Robert Koch-Instituts das Bundesland mit den wenigsten erfassten Neuinfektionen, gefolgt von Brandenburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 776. Der deutschlandweite Durchschnitt lag am Samstag bei 1141,8.