Bis 2030: Neue Radschnellstrecke von Hönow bis Spandau

Die Pläne für die längste Radschnellstrecke durch Berlin nehmen Form an: Bis 2030 soll die rund 38 Kilometer lange «Ost-West-Route» fertig sein, einzelne Abschnitte könnten schon vorher eröffnet werden.

100 Kilometer Radschnellstrecke bis 2030

Bis 2030 sollen in Berlin Radschnellverbindungen mit einer Gesamtlänge von rund 100 Kilometer entstehen, so steht es im Mobilitätsgesetz. Die Planung an der «Ost-West-Route» sei zwar bislang am weitesten vorangeschritten, es könne aber sein, dass andere der geplanten Routen schon vorher eröffnet werden. Die Schnellfahrstrecke am Spandauer Damm wird nicht weiter geplant, da sie nur in Teilen machbar ist. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Berlin spricht sich für eine schnelle Eröffnung der Strecken aus. Neben den umfassenden Planungs- und Beteiligungsprozessen wäre es sinnvoll, erste Teilstrecken bereits in Betrieb zu nehmen und diese dann Schritt für Schritt zu ergänzen und zu verlängern, sagte Sprecherin Lisa Feitsch.