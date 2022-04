Hochschulen in Berlin starten mit Präsenz ins Sommersemester

Im Sommersemester 2022 soll wieder mehr Campusleben und weitgehend Präsenzlehre an den Berliner Hochschulen stattfinden.

«Die Berliner Hochschulen sehen für das Sommersemester 2022 eine Rückkehr aller Aktivitäten in Studium, Forschung und Lehre auf den Campus vor», teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft am Donnerstag mit. Das Sommersemester beginnt am Freitag dem 01. April 2022.

FFP2-Masken in Vorlesungen und Seminaren

In Lehrveranstaltungen und in Fluren sollen FFP2-Maske getragen werden, hieß es weiter. Zudem appellierte die Senatsverwaltung, sich an die freiwilligen 3G-Kriterien - geimpft, genesen oder getestet - auf dem Campus zu halten. Neben der Präsenzlehre könnten Hochschulen je nach der Pandemielage auch ergänzend digitale Angebote machen. An der Humboldt-Universität sollen laut Angaben eines Sprechers die «allermeisten Lehrveranstaltungen in Präsenz» stattfinden. Insgesamt fangen demnach dort 1120 Erstsemester zum Sommersemester an.