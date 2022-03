Neuer Drogenkonsumraum öffnet am Kottbusser Tor

Am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg hat ein neuer sogenannter Drogenkonsumraum eröffnet.

Das teilten der Senat und der Bezirk am Montag (28. März 2022) mit. Damit gibt es in der Gegend nun zwei feste Anlaufstellen, in denen die Süchtigen Drogen wie Heroin und Crack unter medizinischer Aufsicht konsumieren können. Die zweite Anlauf- und Beratungsstelle liegt in der nahe gelegenen Reichenberger Straße. Direkt am Kottbusser Tor gab es bisher nur eine mobile Einrichtung. Die Süchtigen nehmen ihren Stoff oft in den unterirdischen Gängen zur U-Bahn oder in den Treppenhäusern der umliegenden Hochhäuser.