Corona-Inzidenz in Berlin bei 1123

Weiterhin infizieren sich in Berlin zahlreiche Menschen mit dem Coronavirus. In den vergangenen sieben Tagen waren es nach den amtlichen Zahlen 1123 je 100 000 Einwohner.

Das teilte der Senat am Montag (28. März 2022) mit. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag damit etwas höher als am Montag vergangener Woche. Berlin bleibt jedoch das Bundesland mit dem niedrigsten Wert. Für ganz Deutschland nannte das Robert Koch-Institut am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1700,6.