Corona-Inzidenz weiterhin über 1000

Die Berliner Corona-Inzidenz verharrt auf hohem Niveau: Am Donnerstag (24. März 2022) lag der Wert laut Lagebericht des Berliner Senats bei 1061,1.

Am Vortag lag der Wert bei 1067. Innerhalb eines Tages wurden 9018 neue Infektionen gemeldet. Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Fällen nicht amtlich erfasst wird. Gründe sehen sie in der Überlastung von Gesundheitsämtern und darin, dass viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden. Der bundesweite Inzidenzwert lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1752 und somit deutlich höher, als die Inzidenz in der Hauptstadt.