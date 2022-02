Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Unterkunft im Ankunftszentrum

Dies teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Freitag (25. Februar 2022) mit. Das Ankunfstzentrum in der Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf stehe als vorrübergehende Unterkunft ab sofort über das Wochenende bereit. Eine eigene Ankunftsstruktur wird demnach in Berlin aufgebaut, eine erste Unterkunft für Kriegsflüchtlinge soll in Kürze eröffnen.