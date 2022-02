Kein 2G mehr im Handel: In Berlin gelten neue Corona-Regeln

In geschlossenen Räumen müssen Besucher aber eine FFP2-Maske tragen. Die gleiche Regelung gilt im Berliner Zoo inklusive Aquarium, im Tierpark Friedrichsfelde und im Botanischen Garten in Lichterfelde. Außerdem hat der Senat die 2G-Regel für einige touristische Angebote in geschlossenen Räumen gestrichen. Dazu gehören Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und Schiffsausflüge . Auch in diesem Fall ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.