Unwetterwarnung: Orkanartige Böen und Gewitter in der Nacht

Der Berliner Zoo und der Tierpark bleiben am Donnerstag (17. Februar 2022) aufgrund der Sturmwarnung geschlossen. Auch der Botanische Garten bleibt am Donnerstag vorsorglich geschlossen. Wie die Grün Berlin GmbH mitteilte, werden die Gärten der Welt , der Britzer Garten und der Naturpark Südgelände am Donnerstag nicht für Besucher öffnen. Die Parkanlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, bleiben ab Donnerstag bis auf weiteres geschlossen. Dies betrifft auch die Pfaueninsel . Zudem warnen die Straßen- und Grünflächenämter mehrerer Bezirke davor, Parks und Grünanlagen zu betreten. Es bestehe durch möglich herabstürzenden Äste oder Bäume Lebensgefahr. Der DWD empfiehlt, während der Unwetterwarnung Aufenthalte im Freien zu vermeiden und Fenster wie Türen geschlossen zu halten.