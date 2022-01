Corona-Inzidenz und Hospitalisierungsrate weiter hoch

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt trotz fehlender neuer Fallzahlen auf einem hohen Wert.

Fehlende Meldungen aus einigen Bezirken

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch rund 1821 von 100.000 Menschen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag (31. Januar 2022) hervor. Am Vortag waren es 1848. Bundesweit liegt der Wert laut RKI bei rund 1176. Allerdings fehlten am Montag Meldungen aus fast allen Bezirken der Stadt. Nur aus Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf gab es neue Zahlen.