Inzidenz unverändert hoch: Nicht alle Bezirke melden Zahlen

Die Corona-Inzidenz in Berlin bleibt trotz einiger fehlender Fallzahlen auf einem hohen Wert.

Inzidenz zum Vortag kaum verändert

In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch rund 1848 von 100.000 Menschen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (30. Januar 2022) hervor. Am Vortag waren es 1846. Allerdings fehlten am Sonntag Meldungen unter anderem aus den hoch belasteten Bezirken Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg. Bundesweit liegt der Durchschnitt laut RKI bei rund 1156. 3428 neue Corona-Infektionen wurden in Berlin registriert. Die Gesamtzahl lag damit bei 527.991. Es kamen keine weiteren Todesfälle dazu. Damit wurden bislang 4107 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.