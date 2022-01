Auftaktsitzung des Bündnisses für Neubau und bezahlbares Wohnen

Die potenziellen Partner des vom Berliner Senat geplanten Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen kommen heute zu ihrer ersten Sitzung zusammen.

Senat will 20.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen

Um Druck aus dem angespannten Wohnungsmarkt zu nehmen, will Rot-Grün-Rot 20.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen. Da kommunale Gesellschaften das allein nicht stemmen können, müssen auch private Unternehmen hier mitwirken. Der Senat will das etwa durch zügigere Genehmigungsverfahren und weniger Bürokratie sicherstellen. Gleichzeitig hofft er auf ein freiwilliges Mietenmoratorium der Partner für mehrere Jahre, in denen Bestandsmieten maximal entsprechend der Inflationsrate steigen dürften. Bausenator Andreas Geisel (SPD) wünscht sich eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren.