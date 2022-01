Geflügelpest bei Wildvogel in Berlin nachgewiesen

Erstmals wurde in dieser Saison ein Fall von Geflügelpest bei einem Wildvogel nachgewiesen.

Mögliche Maßnahmen werden geprüft

Das teilte der Senat am Donnerstag (27. Januar 2022) mit. Betroffen sei eine Möwe, die vorige Woche tot an der Rummelsburger Bucht gefunden wurde. Der Bestätigungsnachweis des Virussubtyps H5N1 erfolgte am Mittwoch vom nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut. Derzeit prüfen die Veterinärbehörden, ob bestimmte Maßnahmen folgen. Der letzte Geflügelpest-Fall in Berlin ereignete sich im Winter 2020/21.