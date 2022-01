BSR holt Weihnachtsbaum-Nachzügler ab

Die alljährliche Abholaktion für ausgediente Weihnachtsbäume der Berliner Stadtreinigung (BSR) ist am 21. Januar zu Ende gegangen, nun werden noch die Nachzügler eingesammelt.

Tannenbaum-Nachzügler können beim «Weihnachtsbaum-Entdecker-Service» gemeldet werden

Das läuft über den «Weihnachtsbaum-Entdecker-Service», wie die Berliner Stadtreinigung mitteilte. Dort können Baum-Fundorte über ein Online-Formular oder per Telefon unter 7592-4900 gemeldet werden. «Das ist allerdings keine Verlängerung der regulären Abholaktion», betont Sebastian Harnisch vom BSR. Die Bäume hole man mit dem normalen Hausmüll. «Wer einen Tannenbaum-Nachzügler meldet, kann also nicht erwarten, dass er am nächsten Tag verschwunden ist».