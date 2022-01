Corona-Inzidenz in Berlin macht weiteren Sprung

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut sprunghaft angestiegen.

Inzidenz deutlich über 1000

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen (20. Januar 2022) einen Wert von 1154,2. Am Vortag waren es noch 1055,1. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Donnerstag vor einer Woche lag sie noch bei 918,5. Derzeit ist die Inzidenz nur in Bremen höher. Inzwischen melden wieder sämtliche Bezirke die aktuellen Fallzahlen. In den vergangenen Tagen hatte der Bezirk Marzahn-Hellersdorf aufgrund von technischen Problemen stets keine Daten übertragen.