Fast alle Bezirke müssen Infektionen nachmelden

Nach Einschätzung von Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote ist die tatsächliche Pandemielage noch schlimmer als die Statistik zeigt.

Viele Fälle müssen nachgemeldet werden

«Wir haben heute ausgewiesen mit gemeldeten Fällen eine 7-Tage-Inzidenz von 962,7», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag (18. Januar 2022) nach einer Sitzung des Senats, bei der über das Thema beraten wurde. «Ich gehe aber davon aus, dass wir da deutlich drüber liegen.» Gote wies darauf hin, dass ein Bezirk wegen technischer Probleme in den vergangenen Tagen gar keine Daten zu Corona-Fällen gemeldet habe. Dabei ging es um Marzahn-Hellersdorf. «Das wird jetzt aufgearbeitet», kündigte die Gesundheitssenatorin an. «Insgesamt ist es so, dass in nahezu allen Bezirken viele Fälle nachzumelden sind.»